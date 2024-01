Mandalas sur le sable Yann Boucher, Ian’s Prod | Bien-être lieux à déterminer Fouesnant, mercredi 24 avril 2024.

Mandalas sur le sable Yann Boucher, Ian’s Prod | Bien-être lieux à déterminer Fouesnant Finistère

Yann Boucher propose une initiation au mandala sur le sable l’élaboration d’une fresque géométrique à grande échelle.

Il dévoile quels outils utiliser et comment travailler le sable pour obtenir des nuances et une géométrie parfaites. Mais surtout, cet atelier offre la satisfaction de créer une œuvre collective et éphémère.

Deux séances mercredi 24 avril à 10h00 et 13h00

+ en guise d’entraînement, le café du 3e lieu propose aussi, pendant les vacances de février, des mandalas.

Sur inscription auprès de la médiathèque. .

lieux à déterminer l’Archipel inscription

Fouesnant 29170 Finistère Bretagne contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 13:00:00

fin : 2024-04-24



