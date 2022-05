Mandalas aux épices Médiathèque de Beutre Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Mandalas aux épices Médiathèque de Beutre, 3 juin 2022, Mérignac. Mandalas aux épices

Médiathèque de Beutre, le vendredi 3 juin à 16:00

À l’aide d’épices et de sels colorés, inventez votre mandala et repartez avec votre création originale. _Par La Caravane aux Pieds Nus_ _Sur inscription / Public adulte_ Composez votre propre mandalas avec des épices ! Médiathèque de Beutre 210 avenue de l’Argonne mérignac Mérignac Beutre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T16:00:00 2022-06-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Médiathèque de Beutre Adresse 210 avenue de l'Argonne mérignac Ville Mérignac lieuville Médiathèque de Beutre Mérignac Departement Gironde

Médiathèque de Beutre Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/

Mandalas aux épices Médiathèque de Beutre 2022-06-03 was last modified: by Mandalas aux épices Médiathèque de Beutre Médiathèque de Beutre 3 juin 2022 Médiathèque de Beutre Mérignac Mérignac

Mérignac Gironde