Spectacle – Danse De Jann Gallois – Cie BurnOut Deux pièces chorégraphiques renversantes, à la frontière du hip-hop et de la danse contemporaine, à la recherche de l’osmose collective et de la perfection géométrique. Dans _Mandala_, première création pour amateur de la chorégraphe, Jann Gallois propose une écriture essentiellement axée sur la prise d’espace et les effets de groupe, à l’image des mandalas, représentés par des formes géométriques. Avec _Reverse_, véritable performance physique et technique, la chorégraphe renverse les sens et engage les cinq danseurs issus du Bboying à ne plus décoller la tête du sol. [**TEASER DE REVERSE**](https://vimeo.com/375662821?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=15455078) [**TEASER DE MANDALA**](https://vimeo.com/646808328?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=15455078) — _Reverse_ Compagnie BurnOut / Chorégraphie Jann Gallois / Avec Mickael Alberi, Romain Boutet, Hugo De Vathaire, Geoffroy Durochat, Razy Essid et un groupe de danseurs et danseuses amateurs. Production 2020 Cie BurnOut. / Coproduction 2020 Le Carré, Scène Nationale de Château-Gontier. Production 2018 Centre Chorégraphique National de la Rochelle. Coproduction 2018 Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018 (Japon), Centre Chorégraphique National de La Rochelle / Cie Accrorap (France), Biennale de la danse de Lyon, Pôle européen de création – ministère de la Culture / Maison de la Danse aide pour la Biennale de la danse de Lyon 2018, Chaillot – Théâtre National de la Danse, La Coursive, Scène Nationale de La Rochelle, La Rampe – La Pontanière, Scène conventionnée – Échirolles. Soutiens ministère de la Culture – Drac Île-de-France au titre de l’aide à la structuration, Région Île-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle, fondation BNP PARIBAS. Crédit photo Julie Cherki

Tarifs : de 12,50€ à 25€ – Sur réservation

Ferme de Bel Ebat La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ebat, 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines



