Une création de Jann Gallois – Avec les danseurs de la Cie BurnOut Aucun niveau requis La chorégraphe Jann Gallois recherche 20 danseuses et danseurs pour sa première création avec des amateurs. L’occasion de vivre de l’intérieur les chemins que traverse une œuvre chorégraphique, depuis ses prémisses en studio jusqu’à sa représentation devant un public. Mandala signifie « pays pur » en sanskrit. Il désigne à la fois le monde que l’âme peut connaître une fois le Salut atteint et le chemin pour y parvenir. Il est symboliquement représenté par des superpositions de formes géométriques à la symétrie parfaite. Jann Gallois nous propose ici une écriture essentiellement axée sur la prise d’espace et les effets de groupe. _En partenariat avec La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt_ — Ateliers : samedi 7 mai de 14h à 17h / dimanche 8 mai de 10h à 16h / lundi 9 et du mercredi 11 au vendredi 13 mai de 18h à 21h – A la Ferme de Bel Ebat / Théâtre de Guyancourt Dernière répétition avant le spectacle samedi 14 mai (horaires à préciser). Les participants doivent être présents à l’ensemble des ateliers.

