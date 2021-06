Saint-Mars-de-Coutais Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique, Saint-Mars-de-Coutais MANDALA PARTICIPATIF Saint-Mars-de-Coutais Saint-Mars-de-Coutais Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

MANDALA PARTICIPATIF 2021-07-01 – 2021-08-31 Rue du Grand Pré Bibliothèque municipale

Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique Saint-Mars-de-Coutais Viens récupérer ton mandala à la bibliothèque. Colories le chez toi aux couleurs de ton choix. Viens le déposer dans l’espace jeunesses de la bibliothèque. A la fin de l’été, tu pourras découvrir cette œuvre participative. bibliotheque@saintmarsdecoutais.fr Viens récupérer ton mandala à la bibliothèque. Colories le chez toi aux couleurs de ton choix. Viens le déposer dans l’espace jeunesses de la bibliothèque. A la fin de l’été, tu pourras découvrir cette œuvre participative.

Lieu Saint-Mars-de-Coutais Adresse Rue du Grand Pré Bibliothèque municipale Ville Saint-Mars-de-Coutais