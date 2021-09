Bezons Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons, Val-d'Oise Mandala – Jann Gallois Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons Catégories d’évènement: Bezons

Val-d'Oise

Mandala – Jann Gallois Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, 18 septembre 2021, Bezons. Mandala – Jann Gallois

Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, le samedi 18 septembre à 17:00

**C’est un événement inédit au TPE : Mandala est la première création pour amateurs signée Jann Gallois !** _Mandala_ signifie « pays pur » en sanskrit. Il désigne à la fois le monde que l’âme peut connaître une fois le Salut atteint et le chemin pour y parvenir. Jann Gallois nous propose ici une écriture essentiellement axée sur la prise d’espace et les effets de groupe. Une spatialisation des corps pour donner naissance à une aventure spirituelle dont elle seule a le secret. _> Avec 30 danseurs amateurs du territoire_

Gratuit

Première création pour amateurs de Jann Gallois Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons 162 rue Maurice Berteaux 95870 Bezons Bezons Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bezons, Val-d'Oise Autres Lieu Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Adresse 162 rue Maurice Berteaux 95870 Bezons Ville Bezons lieuville Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons