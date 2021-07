Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou, Maine-et-Loire MANDALA COLORÉ AU JARDIN CAMIFOLIA Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou

MANDALA COLORÉ AU JARDIN CAMIFOLIA 2021-08-11 – 2021-08-11 Chemillé 11 rue de l'Arzillé

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Chemillé-en-Anjou 8.5 9.5 EUR Créez votre mandala sur papier à base de peinture végétale, de multiples couleurs s’offrent à vous ! Après avoir appris les techniques de base, laissez exprimer votre créativité ! #bulle Les couleurs à l’honneur au Jardin Camifolia ! contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr +33 2 41 49 84 98 https://www.jardin-camifolia.com/event/mandala-colore-2 Créez votre mandala sur papier à base de peinture végétale, de multiples couleurs s’offrent à vous ! Après avoir appris les techniques de base, laissez exprimer votre créativité ! #bulle dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Chemillé-en-Anjou Adresse Chemillé 11 rue de l'Arzillé Ville Chemillé-en-Anjou