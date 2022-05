Manche nationale de rame traditionnelle Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres Bouches-du-Rhône Au programme de cette compétition mixte :

– 450 rameurs présents

– des équipages sont constitué de 6 rameurs et 1 barreur sur des barques types pointu dont le poids approche les 600kg.

– un parcours fait 3oom avec 2 virages a la bouée.

– 3 catégories dans les moins de 50 ans

-3 catégories dans les plus de 50 ans (tamalous)



