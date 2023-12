HEY ROND HEY ROND – ANIMATION D’ART CRÉATIF AU MANAS MANAS Laval Catégories d’Évènement: Laval

Début : 2024-01-05 10:00:00

fin : 2024-01-05 10:30:00 Hey rond hey rond | Animation d’art créatif en famille (dès 18 mois).

| Atelier d’art créatif | Jaune, bleu, rouge, rose, les couleurs dansent une farandole. Détachées, déposées, décollées, les gommettes font de drôles cabrioles ! Entrez dans l’univers joyeux et animé des artistes singuliers et de votre touche, venez égayez la couleur. INFOS PRATIQUES :

· Gratuit sur réservation par téléphone au 02 53 74 12 30

· Date : Vendredis 29 décembre 2023 et 5 janvier 2024

· Horaire : 10h (durée 30 min)

· Public : de 18 mois à 3 ans .

MANAS Place de la Trémoille

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

