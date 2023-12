LE PHILTRE D’AMOUR – JEU DE PISTE EN FAMILLE AU MANAS MANAS Laval, 5 janvier 2024, Laval.

Laval Mayenne

Début : 2024-01-05 14:00:00

fin : 2024-01-05 15:00:00

Le philtre d’Amour | Jeu de piste en famille (dès 6 ans).

Le philtre d’Amour | Jeu de piste en famille (dès 6 ans)

Camille l’apprentie sorcière a encore fait des siennes à coups d’éprouvettes et rien ne va plus au MANAS. La discorde sème le trouble entre les personnages des tableaux sous l’effet d’une terrible potion magique. Sortilèges et philtre d’amour devront rétablir l’harmonie au MANAS : saurez-vous aider Camille à retrouver ses poudres et ingrédient pour rétablir la quiétude ?

INFOS PRATIQUES :

· Gratuit sur réservation par téléphone au 02 53 74 12 30

· Date : Vendredis 29 décembre 2023 et 5 janvier 2024

· Horaire : 14h (durée 1h)

· Public : dès 6 ans

MANAS Place de la Trémoille

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



