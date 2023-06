OLOMBELO RICKY à Lagen (Pays-Bas) MANANA MANANA Festival Laren, 9 juin 2023, Laren.

OLOMBELO RICKY à Lagen (Pays-Bas) Vendredi 9 juin, 13h30 MANANA MANANA Festival

ll the way from Madagaskar: Ricky Olombelo!

In zijn thuisland is hij een heuse popster die in grote stadions optreedt. In Europa is hij (nu nog) vooral onder liefhebbers van Afrikaanse muziek en muzikanten bekend. En niet de minste muzikanten! Meesterbassist Teun Creemers zal hem namelijk begeleiden. “Creemers? Dat is wel een bekende achternaam in muzikantland”, horen wij jullie al hysterisch fluisteren. Ja inderdaad, Teun is de zoon van René Creemers. Slagwerkfenomeen extraordinaire. En laat Teun zijn vader nou gevraagd hebben om mee te komen naar Mañana Mañana. En niet alleen voor de gezelligheid, maar om te drummen! Het is voor ons echt een enorme eer om zo’n groep muzikanten van wereldformaat bij elkaar op het podium te mogen ontvangen. Dit is wel even buitencategorie hoor. Bij North Sea Jazz kijken ze ons jaloers en likkebaardend aan nu. Nou, wat kunnen jullie verwachten? Spetterende grooves, soulvolle zang en bovenal enorm aanstekelijk speelplezier en breed lachende muzikanten op het podium. Na dit optreden is Rick Olombelo ook Mañana Mañana op een popster. Gegarandeerd!

En provenance de Madagascar: Ricky Olombelo !

Dans son pays d’origine, il est une vraie pop star qui se produit dans de grands stades. En Europe, il est (maintenant) principalement connu parmi les amoureux de la musique et des musiciens africains. Et pas les moindres musiciens!

Le maître bassiste Teun Creemers le guidera. «Creemers? C’est un nom de famille bien connu chez les musiciens », nous vous entendons chuchoter hystériquement. Oui en effet, Teun est le fils de René Creemers. Phénomène de percussion extraordinaire. Et Teun a demandé à son père de venir à Mañana Mañana. Et pas seulement pour le plaisir, mais pour les tambours ! C’est vraiment un énorme honneur pour nous de recevoir ensemble un tel groupe de musiciens de réputation mondiale sur scène. Ce n’est qu’une catégorie extérieure. Au North Sea Jazz, ils nous jalousent. Eh bien, à quoi pouvez-vous vous attendre? Du grooves, un chant émouvant et surtout un plaisir de jeu extrêmement infectieux et des musiciens au grands sourires sur scène. Après cette performance, Rick Olombelo sera également une pop star au Mañana Mañana .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T13:30:00+02:00 – 2023-06-09T14:30:00+02:00

MADAGASCAR