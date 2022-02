Managers, des conseils pour prévenir les RPS PREVALY Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Managers, des conseils pour prévenir les RPS PREVALY, 10 mars 2022, Toulouse. Managers, des conseils pour prévenir les RPS

PREVALY, le jeudi 10 mars à 10:30

Au cours de cette période singulière, nos organisations connaissent des changements importants. Le rôle du manager est déterminant pour accompagner ces transformations. 1h pour échanger et trouver des pistes de prévention Nos Psychologues du Travail vous proposent un panel d’actions de prévention rencontrées lors de leurs interventions sur le terrain ; ainsi que des conseils qui pourront vous inspirer dans vos pratiques. Faisons un focus sur la prévention des RPS, risques psycho-sociaux PREVALY 8/10 rue des 36 ponts, 31400 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T10:30:00 2022-03-10T11:30:00

