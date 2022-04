Manager et structurer un projet rap : Rêves et réalités Médiathèque Sud Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

**Le rap est devenu la musique la plus écoutée sur les plateformes de streaming**. Son impact sur la musique pop est considérable. Ce style est passé de marginal en 1980 à mainstream au début des années 2000. 40 ans après il est possible de prendre du recul sur la structuration professionnelle des carrières. Le concept d’indépendance est sur-valorisé, mais quelles valeurs englobe-t-il réellement ? Comment se matérialise-t-il concrètement dans le quotidien de l’artiste et dans la structuration de son parcours ? Quel type de management est à l’œuvre au sein des structures et équipes montées par les artistes et quelles relations entretiennent ces artistes avec les majors ? Inversement : comment les majors ont-elles adapté leur façon de travailler pour capter l’audience de cette lame de fond musicale ? Autant de problématiques que nous souhaitons aborder ensemble afin d’éclairer les artistes locaux, et les acteurs artistiques du territoire sur les réalités de ce secteur. Invités : – **Pauline Raignault** : a travaillé chez Believe, aujourd’hui chef marketing chez Polydor. – **Nasty** : coach artistique, ancien manager de Nemir, a une vision de l’évolution du secteur depuis plusieurs années, et ayant travaillé à la Casa Musicale et La Place, il a aussi un regard sur le côté éduc pop, transmission de valeurs etc. – **Thomas Ruée** : manager booker de KRUMPP à Nantes. – **Nicolas** de DYPE (jeune média nantais). Il soutiendra un mémoire en Juin sur la place de la com°/marketing dans le management des projets. Et il a un regard assez critique sur les pratiques en cours. Un projet porté par **SUPERFORMA**. Table ronde dans le cadre du Festival Connexions Médiathèque Sud Bd. Jean-Sébastien Bach, 72100 Le Mans Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T18:30:00 2022-04-06T20:30:00

