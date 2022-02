Management de l’innovation station A Archamps Catégories d’évènement: Archamps

Retrouvons-nous le vendredi 25 février à 9h à Station A – 112 Rue Ada Byron Espace Lémanique, 74160 Archamps Pour notre premier atelier coq en pâte de l’année, nous vous proposons d’aborder le sujet du management de l’innovation en présence de Frédéric Sauzet, qui s’appuiera sur son tout nouveau livre « Du projet innovant au management responsable de l’innovation » pour nous expliquer comment transformer un concept innovant en succès commercial et répondre à vos différentes problématiques liées à cette thématique.

L’atelier est accessible gratuitement à tous les membres adhérents à la French Tech in the Alps – Genevois français dont la cotisation 2022 est à jour (50 euros/an). Une participation de 30 euros sera demandée aux personnes non-membres.

Venez assister à un atelier coq en pâte autour du management de l’innovation où nous répondrons à la problématique : COMMENT TRANSFORMER UN CONCEPT INNOVANT EN SUCCÈS COMMERCIAL ? station A 112 Rue Ada Byron Espace Lémanique Archamps Haute-Savoie

