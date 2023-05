Manadona Lab Galerie Talmart, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Manadona Lab présente son installation « Pourquoi les gens ne se parlent plus ? ».

Manadona Lab est un studio créatif itinérant, fondé en France, qui explore les relations humaines à travers les intelligences programmées et la technologie, en posant des questions sur la manière dont elles affectent notre capacité à communiquer et à nous connecter.

« Pourquoi les gens ne se parlent plus ? » propose le parcours potentiellement emprunté par un humain. Ce faisant, il révèle une facette de son destin où l’objet semble être la seule trace de sa présence. Ses desseins y sont mis au jour et archivés, dans une journée sans fin. L’espace se fait alors territoire, un refuge où les derniers résidents n’existent plus qu’à l’état de souvenirs. Des sons et lumières rythment cette journée éternelle où ,malgré l’apparence du vide, tout perdure.

Avec le soutien de : Paris Curatorial.

Avec le commissariat de : Grigori Michel.

Galerie Talmart 22 rue du Cloître Saint-Merri 75004 Paris

Contact : https://talmart.com

Manadona Le bureau