Course de Satin Dimanche 18 juin, 10h00 Manade des Montilles

Entrée et parking gratuits

Une journée dédiée à la tradition équestre camarguaise organisée par Festiv’Arles Maintenance et traditions

Manade des Montilles Le Paty de la Trinité 13123 Albaron Albaron 13123 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Depuis 1529, la Course de Satin traverse les siècles avec des cavaliers toujours aussi déterminés à la remporter.

Cette année, cette journée se déroule à Albaron, à la Manade Des Montilles, au Paty de la Trinité.

Cette manifestation est présidée par la Reine d’Arles et ses Demoiselles d’Honneur.

Au programme :

10 h – Ouverture Officielle par le 24ème Règne du Pays d’Arles.

10h30 – Concours de Ferrade, suivi de la remise des prix.

12h30 – Apéritif (Repas à 25 € sur réservation au 06.17.57.66.40).

15h30 – Concours de Maniabilité pour les enfants de 8 à 12 ans.

16h00 – Course de Taiolo.

16h30 – Course de Pèu Blanc.

17h00 – Course de Satin.

18h00 – Remise des prix.

Le concours de maniabilité

Epreuve particulièrement spectaculaire par les connaissances équestres de nos cavaliers et la rapidité de leurs chevaux. Ouverte à tous les cavaliers.

La course de Peu Blan

Réservée aux chevaux de race Camargue avec papiers, elle est courue avec ou sans selle.

La course de la Taïolo

Cette course est ouverte aux cavaliers de toutes régions et aux chevaux de toutes races. Le vainqueur reçoit une “taïolo” rouge.

La course de Satin

Réservée exclusivement aux chevaux de race Camarguaise avec papiers, elle est courue à cru (sans selle). Le gagnant se verra remettre “l’écharpe de satin” brodée d’or dont une réplique est exposée au Museon Arlaten.

Il la gardera pendant un an. Elle ne deviendra sa propriété qu’après trois victoires consécutives.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T10:00:00+02:00

2023-06-18T19:00:00+02:00

Festiv’Arles