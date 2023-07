Camp ados « Les apprentis camarguais » manade de la vidourlenque saint laurent d’aigouze, 8 juillet 2023, saint laurent d'aigouze.

Camp ados « Les apprentis camarguais » 8 – 13 juillet manade de la vidourlenque 250

Le séjour est ouvert aux préados/ ados à partir de 10 ans (née en 2012 et rentrant en 6ème à la rentrée 2023) jusqu’à 17 ans. Avec une capacité d’accueil de 15 jeunes, le séjour est organisé en gestion libre avec hébergement sous tente. Ils seront accueillis durant 6 jours et 5 nuitées, du samedi au jeudi 13 juillet 2023, à la Manade « La Vidourlenque », Bosc et Clau d’Asport 30220 St Laurent d’Aigouze.

manade de la vidourlenque chemin du couvent saint laurent d’aigouze 30220 Eaux-Claires gard occitanie [{« type »: « email », « value »: « afr.calvisson.inscriptions@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T09:30:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

2023-07-13T09:30:00+02:00 – 2023-07-13T18:59:00+02:00

Camargue sud de la france