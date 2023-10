Club Taurin Fontvieillois – Courses au plan Manade Chauvet – Mas Cadenet Fontvieille, 25 novembre 2023, Fontvieille.

Fontvieille,Bouches-du-Rhône

Pour intersaison le Club Taurin Fontvieillois vous propose sa 2ème Concours de Courses de plan au Mas Cadenet – Manade Chauvet.

2023-11-25 10:30:00 fin : 2023-11-25 16:30:00. EUR.

Manade Chauvet – Mas Cadenet Route de l’Aqueduc

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For the off-season, the Club Taurin Fontvieillois proposes its 2nd Concours de Courses de plan at Mas Cadenet – Manade Chauvet

Fuera de temporada, el Club Taurin Fontvieillois organiza su 2º Concours de Courses de plan en Mas Cadenet – Manade Chauvet

Für die Zwischensaison schlägt der Club Taurin Fontvieillois Ihnen seinen 2. Wettbewerb von Courses de plan auf Mas Cadenet – Manade Chauvet vor

Mise à jour le 2023-10-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles