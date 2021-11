Man trobat dans la grande Babylone La Gare de Saint-Juéry, 26 novembre 2021, Saint-Juéry.

Man trobat dans la grande Babylone

La Gare de Saint-Juéry, le vendredi 26 novembre à 20:30

_Spectacle proposé par Chergui Théâtre et le Cercle Occitan de Saint-Juéry._ _D’après un texte d’Alem Surre Garcia. Adaptation et mise en scène d’Anne Cameron avec Jean-Michel Hernandez et Romain Delaporte._ Un spectacle qui mêle habilement le français et l’occitan permettant même à celles et ceux qui ne maîtrisent pas la langue d’oc de comprendre le fil de l’histoire, de rire ou de s’émouvoir. Alem Surre-Garcia, poète et romancier occitan, porte avec « Man trobat » un regard critique acerbe et satirique sur notre société. Dans le droit fil des nouvelles picaresques, l’histoire de « L’homme trouvé » raconte le parcours d’un jeune homme naïf en quête d’emploi. Égaré dans la grande Babylone, une mégapole contemporaine, futuriste sans l’être, totalitaire et mafieuse, (où l’on retrouve bien des travers et des contradictions de notre époque) : il va enchaîner chômage, petits boulots, stages dits d’insertion, et découvrir des mondes virtuels ainsi que la marchandisation des loisirs ou des relations amoureuses. Après le succès d’une première lecture de cette œuvre lors du festival « Sant-Juèri a l’ora occitana » de 2018 le tout jeune « Cercle Occitan de Saint- Juéry » se devait de proposer pour son premier événement culturel ce « Man trobat ». Anne Cameron pour la mise en scène et Romain Delaporte pour les effets sonores et les percussions, permettent à Jean Michel Hernandez, comédien, conteur et directeur de Chergui théâtre, de développer toutes les facettes de son talent pour donner vie à ce personnage lunaire et lunatique qui se considère comme un rebut, un obstacle à la marche du monde. Une représentation tout public où le côté sombre de l’histoire n’empêche pas un humour dévastateur où le grotesque met en relief l’absurdité du monde. **Rendez vous vendredi 26 Novembre à 20h30 à la Gare de Saint-Juéry.** **_Prix d’entrée :_** _tarif plein 10€, tarif réduit 5€(chômeurs, étudiants…)_ **_Renseignements, contact :_** _[santjueri.oraoccitana@orange.fr](mailto:santjueri.oraoccitana@orange.fr)_

Tarif plein : 10€, réduit : 5€

Man trobat dins la granda Babilonia

La Gare de Saint-Juéry 1 avenue de la Gare, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T20:30:00 2021-11-26T22:00:00