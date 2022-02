MAN RAY : l’œil de Montparnasse par Damien Capelazzi – L’Histoire de l’Art Autrement Dit… Palais de la Mutualité, 10 mars 2022, Lyon.

MAN RAY : l’œil de Montparnasse par Damien Capelazzi – L’Histoire de l’Art Autrement Dit…

le jeudi 10 mars à Palais de la Mutualité

« Lire une œuvre d’art, c’est savoir la regarder, la décrire et se laisser pénétrer par ce qu’elle veut nous donner, ce qu’elle veut nous dire. Lire une œuvre d’art, c’est aussi commenter et savoir la situer dans l’espace et le temps. Mais, c’est aussi et surtout, trouver ses propres clés, afin d’entrer dans l’œuvre et d’accepter de s’y rencontrer… »

Entrée sans réservation – Billetterie sur place – Plein tarif: 12 € / Tarif réduit: 7€ (étudiants, personnes sans emplois et PMR) .

Un jeudi par mois, Damien Capelazzi donne une conférence intitulée « L’Histoire de l’Art Autrement Dit.. » . Venez nombreux décrypter ce mois de mars MAN RAY : l’œil de Montparnasse.

Palais de la Mutualité 1 Place Antonin Jutard, 69003 Lyon · Lyon Préfecture Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T14:30:00 2022-03-10T16:00:00;2022-03-10T19:00:00 2022-03-10T20:30:00