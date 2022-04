MAN ON MAN + Dj Oxblood + guest à l’International L’international Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 25 mai 2022

de 19h00 à 23h00

payant 11€

MAN ON MAN c’est le projet de deux amoureux : Joey Holman (HOLMAN) and Roddy Bottum (Faith No More, Imperial Teen, CRICKETS, Nastie Band). C’est pendant le confinement de New York en 2020 que le projet nait, le premier album du groupe sort en 2021, avec une bonne dose d’engagement, d’humour et de rock indé. Ils seront deux sur scène pour cette première tournée, et cette date est une date unique en France. + & Dj Oxblood (Paris-New/Dark Wave) résidente officielle des New Wave Party L’international 5 rue Moret 75011 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/1071505546726356/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.facebook.com/events/1071505546726356/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D http://my.weezevent.com/man-on-man

