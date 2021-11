Man Fan Laa Théâtre de l’Agora, 4 décembre 2021, Évry.

Man Fan Laa

Théâtre de l’Agora, le samedi 4 décembre à 16:00

SenCirk, compagnie-école désormais internationale et composée d’artistes venus de spécialités différentes (break dance, gymnastique acrobatique, danse traditionnelle…) propose avec Man Fan Laa un spectacle qui traverse les questions des migrations, mais aussi la place des artistes dans la société sénégalaise. Cette performance en musique et en chants wolof, mêle culture traditionnelle et nouveau cirque : bassines en plastique, sacs de riz et barres de bois se transforment en agrès revisités par des circassiens aussi puissants qu’agiles. À découvrir !

Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 6€

Une soirée en musique et en chants wolof qui mêle culture traditionnelle et nouveau cirque

Théâtre de l’Agora Place de l’Agora Évry-Courcouronnes Évry Essonne



