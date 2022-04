Mamzelle Souricette Marseille 5e Arrondissement, 26 mai 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Mamzelle Souricette Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement

2022-05-26 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-28 Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 5e Arrondissement

Chaque animal qu’elle va rencontrer aimerait bien la manger et l’invite donc à déjeuner… Souricette n’est pas bête! Pour échapper à ses hôtes, elle prétexte un RDV avec crocolou… Mais qu’est-ce qu’un crocolou?…



Un spectacle de marionnettes à la vue des enfants. Un univers drôle, joyeux et pétillant, délivrant un message sur le regard des autres, le jugement et les apparences.



Spectacle de marionnettes par Caroline Dabusco

Dès 1 an

Spectacle de marionnettes. Rendez-vous au Divadlo Théâtre les 26 et 28 mai.

+33 4 91 25 94 34 https://www.divadlo-theatre.fr/Le+blues+de+Lisette_7833.html

