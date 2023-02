Mam’Zelle Souricette FLIBUSTIER AIX EN PROVENCE Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Mam'Zelle Souricette

FLIBUSTIER, 26 février 2023, AIX EN PROVENCE.

Tarif : 8.0 à 8.0 euros.

Une petite souris se promène dans un bois. Elle rencontre un renard, un hibou, un serpent, une grosse poulette… qui la trouvent bien appétissante et l'invitent chacun leur tour à déjeuner dans leur demeure. Mais la petite souris, très maligne, prétexte un rendez-vous avec… un Crocolou !Mais au fait, c'est quoi un Crocolou ? Un joli petit spectacle drôle et coloré, sur la découverte des animaux de la forêt, des fleurs, des arbres… avec musique, chansons et marionnettes.

Elle rencontre un renard, un hibou, un serpent, une grosse poulette… qui la trouvent bien appétissante et l’invitent chacun leur tour à déjeuner dans leur demeure.

Mais la petite souris, très maligne, prétexte un rendez-vous avec… un Crocolou !Mais au fait, c’est quoi un Crocolou ? Un joli petit spectacle drôle et coloré, sur la découverte des animaux de la forêt, des fleurs, des arbres… avec musique, chansons et marionnettes. .8.0 EUR8.0. Votre billet est ici

