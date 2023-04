Mamygeek prend l’air : Bibliothèque Hors les Murs Square Toussaint Louverture Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Mamygeek prend l’air : Bibliothèque Hors les Murs Square Toussaint Louverture, 22 juillet 2023, Paris. Le samedi 02 septembre 2023

de à

Le samedi 26 août 2023

de à

Le samedi 19 août 2023

de à

Le samedi 22 juillet 2023

de 10h00 à 12h00

Le samedi 29 juillet 2023

de 10h00 à 12h00

Le samedi 05 août 2023

de 10h00 à 12h00

Le samedi 12 août 2023

de 10h00 à 12h00

.Tout public. gratuit

Comme chaque année, la bibliothèque Sorbier se rend dans le parc Toussaint Louverture pour lire et jouer au grand air. Venez passer un moment de détente en lisant tranquillement dans un transat ou disputer une partie endiablée de Dobble sur les tapis colorés ! Il y en a pour tous les âges ! Tout savoir sur les bibliothèques hors les murs Square Toussaint Louverture 47 rue des Cendriers 75020 Paris Contact : 01 46 36 17 79 https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/ https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/

