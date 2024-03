Mamy-net Souvigné, samedi 13 avril 2024.

Mamy-net Souvigné Deux-Sèvres

Par la troupe de théâtre de Souvigné les Soussicool.

Mamy-net, une comédie de Jean-Yves Chatelain

Depuis quelques mois, Nicole et sa sœur Germaine entretiennent chacune de leur coté une relation virtuelle avec un homme sur internet. Si l'une d'elles décidait de passer du virtuel au réel, cela compliquerait les choses, mais si les deux s'y mettaient, et si de plus, il s'agissait du même homme, alors là…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

Salle des fêtes

Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

