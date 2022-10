Mamouchka, l’apprentie sorcière

Mamouchka, l’apprentie sorcière, 16 novembre 2022, . Mamouchka, l’apprentie sorcière



2022-11-16 14:30:00 – 2022-11-16 EUR 8.5 8.5 Mamouchka est une petite sorcière gauche, maladroite et peureuse. Elle doit passer son examen de sorcière chez la célèbre Krokela.



Inventer des formules magiques, manipuler son balai magique, préparer une soupe à la sorcière, lire l’avenir dans la boule de cristal… Heureusement que ses assistants, les enfants, vont l’aider dans cette épreuve! Quelques surprises vont l’attendre, notamment sa rencontre avec Gaston la chauve-souris ou Marcel le rat testeur des soupes à la sorcière…



Avec musique, chansons et marionnettes.

Ce spectacle est très interactif et demande la participation des enfants.



Mise en scène & jeu : Caroline Dabusco

Dès 3 ans Spectacle jeune public avec Caroline Dabusco : musique, chansons et marionnettes. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville