Mamobile à Cambremer le 7 novembre Lisieux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Mamobile à Cambremer le 7 novembre Lisieux, 7 novembre 2022, Lisieux. Mamobile à Cambremer le 7 novembre

Centre ville Lisieux Calvados

2022-11-07 09:00:00 09:00:00 – 2022-11-07 17:30:00 17:30:00 Lisieux

Calvados DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN :

Nous vous informons de la venue du Mammobile (dispositif mobile de dépistage du cancer du sein) le 7 novembre 2022 à Cambremer.

Les femmes, entre 50 et 74 ans éligibles au Dépistage Organisé du Cancer du Sein, résidant à Notre Dame de Livaye, Auvillars, Bonnebosq, Montreuil en Auge, La Roque-Baignard et Cambremer recevront, à partir de la mi-octobre, un courrier « Mammobile » du Centre de Coordination des dépistages du Calvados (anciennement « MATHILDE ») les invitant à venir réaliser leur mammographie de dépistage dans le Mammobile stationné à Cambremer.

Une réunion de prévention animée par la Ligue contre le Cancer et l’Assurance Maladie aura lieu à Méry-Bissières-en-Auge le 18/10/22.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site internet : https://www.mammobile.com DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN :

Nous vous informons de la venue du Mammobile (dispositif mobile de dépistage du cancer du sein) le 7 novembre 2022 à Cambremer.

Les femmes, entre 50 et 74 ans éligibles au Dépistage Organisé du Cancer du Sein, résidant… +33 2 31 63 03 36 https://station.illiwap.com/fr/public/14126/evenements/passage-du-mamobile-dispositif-mobile-de-depistage-du-cancer-du-sein Mammobile

Lisieux

dernière mise à jour : 2022-10-22 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Lisieux Adresse Centre ville Lisieux Calvados Ville Lisieux lieuville Lisieux Departement Calvados

Lisieux Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/

Mamobile à Cambremer le 7 novembre Lisieux 2022-11-07 was last modified: by Mamobile à Cambremer le 7 novembre Lisieux Lisieux 7 novembre 2022 Calvados Centre Ville Lisieux Calvados Lisieux

Lisieux Calvados