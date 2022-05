“Mammouths, des géants en vallée de l’Eure” Musée des Beaux-Arts, 14 mai 2022, Chartres.

“Mammouths, des géants en vallée de l’Eure”

Musée des Beaux-Arts, le samedi 14 mai à 20:00

Les mammouths ont longtemps peuplé toute la planète. L’ultime variété s’est éteinte, il y a 4 000 ans, sur une île sibérienne. L’imagerie collective les représente vivants dans la neige, couverts de laine et chassés par des humains équipés de lances voire de propulseurs. Mais cela ne concerne que la dernière espèce connue : le mammouth laineux – _Mammuthus primigenius_. Un site en vallée de l’Eure, à Saint-Prest au nord de Chartres, vient corriger cette vision en révélant du mammouth méridional – _Mammuthus meridionalis_. Il est plus ancien, plus grand et plus adapté au climat tempéré que le mammouth laineux. Quelque peu oublié depuis plus d’un siècle, il a fait l’objet d’une étude scientifique récente lui permettant une véritable renaissance. La deuxième partie présente l’adaptation du Mammouth laineux au climat glaciaire et la fascination qu’il a suscitée sur les humains jusqu’à aujourd’hui.

Entrée libre

Cette exposition met à l’honneur le mammouth laineux et le méridional, en évoquant d’abord l’histoire du site de Saint-Prest.

Musée des Beaux-Arts 29 cloître Notre Dame 28000 Chartres Chartres Eure-et-Loir



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00