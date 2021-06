L'Île-Saint-Denis L'Île-Saint-Denis L'Île-Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Mammifère mystère L’Île-Saint-Denis L'Île-Saint-Denis Catégories d’évènement: L'Île-Saint-Denis

Seine-Saint-Denis

Mammifère mystère L’Île-Saint-Denis, 27 juin 2021-27 juin 2021, L'Île-Saint-Denis. Mammifère mystère 2021-06-27 09:30:00 09:30:00 – 2021-06-27 12:00:00 12:00:00 Quai de la Marine Maison du parc de l’Île-Saint-Denis

L’Île-Saint-Denis Seine-Saint-Denis L’Île-Saint-Denis Seine-Saint-Denis Venez à un jeu de piste animalier ! +33 1 43 93 93 93 https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/les-parcs/parc-de-l-ile-saint-denis/article/agenda-juin/evenement/mammifere-mystere Venez à un jeu de piste animalier !

Détails Catégories d’évènement: L'Île-Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Étiquettes évènement : Autres Lieu L'Île-Saint-Denis Adresse Quai de la Marine Maison du parc de l'Île-Saint-Denis Ville L'Île-Saint-Denis lieuville 48.94691#2.32617