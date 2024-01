Mammal Hands Rocher de Palmer Cenon, jeudi 11 avril 2024.

Mammal Hands Mammal Hands, Rocher de Palmer, Cenon Jeudi 11 avril, 21h30 Rocher de Palmer Plein tarif 26€ | Tarif abonné 23€ | L’Infidèle 24€ | Tarif guichet 27€ Places assises numérotées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T21:30:00+02:00 – 2024-04-11T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-11T21:30:00+02:00 – 2024-04-11T23:30:00+02:00

Formé en 2012 à Norwich, le trio Mammal Hands nous fait ressentir immédiatement leur passion pour le jazz et la musique électronique. Compagnons de label de GoGo Penguin et Portico Quartet, ils partagent avec eux une vision commune du jazz contemporain, un jazz poétique où les seules limites sont celles de notre imagination et notre capacité à se projeter. De leurs longues répétitions improvisées, ils tirent une dynamique de jeu intrinsèquement collective qui rend leur live si captivant. Le moment est à la grâce, à l’instant suspendu, à l’état second dans lequel nous maintiennent le tempo long des morceaux choisis et les arpèges méditatifs du trio ; le réconfort et la mélancolie se saluent en souriant. Ce dernier projet est le fruit d’un isolement total dans la campagne galloise, il y ont puisé une expérience d’écriture nouvelle et une énergie qui imprègne leur jeu complice. Préparez-vous pour une parenthèse céleste.

EN SAVOIR PLUS

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/mammal.hands/04.2024.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

rocher de palmer cenon