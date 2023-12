Mammal Hands New Morning Paris, 5 avril 2024, Paris.

Le vendredi 05 avril 2024

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 29.70 EUR

Davantage connectés à l’improvisation qu’ils expérimentent en live, Jordan Smart, Nick Smart et Jesse Barrett nous plongent une fois de plus dans un univers captivant.

Captivant, éthéré, majestueux, le trio britannique Mammal Hands a forgé un son bien particulier, pétri d’influences éclectiques. Formé en 2012 à Norwich, l’une des villes britanniques les plus isolées à l’Est, Mammal Hands a depuis le début pris la tangente par rapport aux tendances musicales. Passionnés aussi bien d’électronique que de contemporain, de folk, de jazz et de world, les trois musiciens puisent leurs influences chez Pharaoah Sanders, Gétachèw Mekurya, Terry Riley, Steve Reich ou encore Sirishkumar Manji.

Envoûtant et charmeur sur ses albums, Mammal Hands saisit lors de ses concerts hypnotiques qui semblent toujours mener la formation toujours plus loin. Leur 5e album studio « Gift From the Trees » offre une nouvelle perspective sur leur musique. L’album est le résultat d’une résidence dans la campagne galloise, durant laquelle le groupe a profité de son isolement pour chercher une expérience plus profonde et organique.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/ https://www.facebook.com/events/284737277871775/ https://www.facebook.com/events/284737277871775/ https://www.newmorning.com/20240405-5874-mammal-hands.html

Mammal Hands