Depuis sa première en 1999 à Londres, ce musical irrésistiblement feel good a ému des millions de personnes autour du monde. Cette histoire lumineuse et pleine d’humour d’une mère, d’une fille, et de trois pères potentiels dans le décor d’une idyllique île grecque, rythmée par des tubes inoxydables d’ABBA, a déjà séduit plus de 65 millions de spectateurs et a donné naissance à deux adaptations cinématographiques à succès : MAMMA MIA! le film et MAMMA MIA! Here we go again.

Pour célébrer le mariage de sa fille Sophie, qu’elle a élevée seule, Donna a invité Rosie et Tanya, ses deux plus proches amies avec qui elle formait jadis le trio « Donna et les Dynamos ». Quant à Sophie, elle se lance à la recherche de son père inconnu pour la mener à l’autel. Elle lit le journal intime de sa mère Donna et y découvre trois pères potentiels parmi ses anciens amants.

Ne sachant pas duquel il s’agit, elle les invite en cachette à la cérémonie… En vingt-quatre heures chaotiques, de nouvelles idylles vont fleurir et d’anciens amours vont renaître sur cette île.

