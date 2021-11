Marseille L'intermediaire Bouches-du-Rhône, Marseille MAMIE VORTEX L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

L'intermediaire, le mercredi 1 décembre à 20:00

Mamie Vortex est l’intersection entre les sonorités cuivrées de fanfare et les rythmes entraînants de la techno et de la trance. Résultat : la TEUF Retrouvez-nous ce mercredi 1er décembre de 20h à 22h à L’intermédiaire (place Jean Jaurès / La Plaine, Marseille) [https://www.facebook.com/mamievortex](https://www.facebook.com/mamievortex) ♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T20:00:00 2021-12-01T22:00:00

