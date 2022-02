Mamie Vortex + Ezubje Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Pour fêter la réouverture des clubs, on attaque direct avec une soirée FULL TECHNO au Molotov ! **MAMIE VORTEX** Mamie Vortex est au croisement entre les sonorités cuivrées des instruments à vents et les rythmes entraînants de la techno et de la trance mélodique des années 90. Fanfare de nuit qui saura vous faire taper du pied. Instagram @mamievortex 21h30 – 00h **EZUBJE** Ezubje est arrivée sur la scène techno Marseillaise en 2018. Elle vous offrira un DJ set allant de la techno raw à l’indus, toujours avec un peu d’acid pour faire plaisir aux oreilles. Instagram @ezubje_music 20h – 21h30 puis 00h – 02h ♫TECHNO♫ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

