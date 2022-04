Mamie Vortex / Édredon Sensible / Ezubje Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

ÉLECTRO-FANFARES: MAMIE VORTEX L’intersection entre les sonorités cuivrées de fanfare et les rythmes entraînants de la techno et de la trance. Résultat : la TEUF [https://www.instagram.com/tv/CYJeXdPKSo-/](https://www.instagram.com/tv/CYJeXdPKSo-/)… ÉDREDON SENSIBLE Deux batteurs et deux saxophonistes, qui sont pas moins que tout ça : transe afro-hurlante, Hard World Schwarzenegger, gros boum boum des abysses du paradis, acousti-noïze. [https://youtu.be/wtgrgYNKtj8](https://youtu.be/wtgrgYNKtj8) EZUBJE DJ (she/her) sur la scène techno Marseillaise depuis 2018, elle va faire vibrer le caisson avec un set techno/acid. [https://soundcloud.app.goo.gl/84z6j](https://soundcloud.app.goo.gl/84z6j) ——————————————– Infos pratiques : Samedi 7 mai 2022 20h – 02h Une participation aux frais (PAF) de 6€ vous sera demandée à l’entrée

♫ÉLECTRO-FANFARES♫ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

