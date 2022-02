mamie, montre-nous ton parc floral et médiéval avec ses potagers de Charlemagne, prêt pour les changements climatiques potagers de Charlemagne Blargies Catégories d’évènement: Blargies

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à potagers de Charlemagne

visite commentée du parc, ses potagers de Charlemagne, l’animatrice détaillera les actions en terme de protection face aux changements cliamtiques (paillage, perma-culture, …) visite commentée de ce parc profondément changé, devenu floral, même si toujours médiéval avec ses potagers de Charlemagne, toujours en perma-culture, prêt pour affronter les changements climatiques potagers de Charlemagne 9 rue de redderies 60220 Blargies Blargies Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T17:30:00

