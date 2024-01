Mamie Jotax Atelier du Plateau Paris, jeudi 1 février 2024.

Le jeudi 01 février 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

Plein tarif : 14€

Tarif réduit : 11€ – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit : 8€ étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

6€ pour les enfants de moins de 12 ans

Mamie Jotax c’est d’abord une joyeuse chimère syllabique, née d’un éternuement du hasard et d’une pincée d’onomatopées. Un sésame qui secoue l’imagination et insuffle des mondes envoûtants et insolites.

Mamie Jotax c’est un duo acoustique captivant, mêlant saxophones, flûtes et voix, qui panache les registres, entremêle musiques contemplatives et chants traditionnels. Sous les regards malicieux et les doigts magiques de Carmen Lefrançois et Camille Maussion, une énigmatique figure prend vie, tantôt enfant audacieuse, matriarche protectrice ou ogresse mythologique. Une sorte de manifeste en forme de vieille valise où les deux exploratrices collectionnent tout ce qui mérite d’être gardé et tout ce qui n’existe pas encore.

avec : Camille Maussion, saxophones soprano et ténor, voix, compositions, arrangements, Carmen Lefrançois, saxophones alto, soprano et baryton, flûte, voix, compositions, arrangements.

Atelier du Plateau 5 rue du Plateau 75019 Paris

Contact : https://billetterie-atelierduplateau.mapado.com/event/311937-mamie-jotax +33142412822 https://atelierduplateau.org/infos-pratiques/

©Laurent Vilarem