Goran Bregovic World Music ESPACE CULTUREL SAUGONNA, 6 juillet 2023, MAMERS.

Goran Bregovic World Music ESPACE CULTUREL SAUGONNA. Un spectacle à la date du 2023-07-06 à 20:30 (2023-07-06 au ). Tarif : 37.5 à 37.5 euros.

Association Le Son des Cuivres (L-R-2021-013931 ) Présente : ce spectacle . GORAN BREGOVIC – World Music Révélé auprès du grand public international au tournant des années 90 par la verve dramatique de sa somptueuse partition pour le film d’Emir Kusturica, Le Temps des Gitans, le compositeur et multi-instrumentiste bosnien Goran Bregoviæ n’a depuis jamais cessé de colporter à travers le monde la mélancolie joyeuse de son univers fantasque, festif et truculent. Toujours aussi virtuose dans l’art d’articuler l’archaïsme intemporel des folklores d’Europe centrale aux sonorités et rythmes de la pop mondialisée la plus contemporaine, il revient aujourd’hui à la tête d’une petite fanfare délicieusement mal léchée servant d’écrin baroque à la puissance poétique de voix féminines magnifiant les traditions vocales des Balkans, pour nous enivrer aux éclats lyriques de sa musique nomade et résolument hybride — à la fois sentimentale et ironique, épique et intimiste. Durée : 2h00 Concert deboutA Noter : Pour les enfants de moins de 12 ans, merci de réserver une place au 02 43 97 60 63 Goran Bregovic World Music

Votre billet est ici

ESPACE CULTUREL SAUGONNA MAMERS 2 rue de la Gare Sarthe

37.5

EUR37.5.

