« MAMERS EN SCÈNE, RENCONTRES THÉÂTRALES » : MATCH D'IMPROVISATION Mamers, 12 décembre 2021

« MAMERS EN SCÈNE, RENCONTRES THÉÂTRALES » : MATCH D'IMPROVISATION Théâtre municipal Place Carnot Mamers

2021-12-12

Mamers Sarthe Mamers

10 10 EUR Pour l’occasion, l’équipe mamertine a invité une team d’une commune proche. L’arbitre tirera au sort un sujet et les joueurs entreront en scène avec un seul but : faire jaillir de leurs imaginaires débridés de folles et incroyables histoires.

Ce sera alors à vous, public, de voter en votre âme et conscience pour l’équipe qui aura embelli votre esprit !

Vous vous régalerez assurément devant un spectacle unique et totalement improvisé.

Tarifs : 10€ tarif plein, 5€ pour les demandeurs d’emploi et étudiants, 2e pour les moins de 12 ans.

Infos et réservations auprès de l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers au 02 43 97 60 63

Plus d’infos sur https://mamersenscene.fr/

3ème et dernier acte du Festival « Mamers en Scène, rencontres théâtrales »

contact@mamersenscene.fr +33 2 43 97 60 63 https://mamersenscene.fr/

Théâtre municipal Place Carnot Mamers

