BAL COUNTRY Salle des fêtes Mamers, dimanche 25 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 14:00:00

fin : 2024-02-25 19:00:00

Mamers Country Family vous invite à son bal country !

Venez danser et vous amuser au son de la musique country lors de ce bal animé par Anthony.

Chapeaux, bottes et bonne humeur au programme !

Entrée 6€

Boissons et gâteaux en vente sur place

EUR.

Salle des fêtes Place Carnot

Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire countrymamersfamily@gmail.com



L’événement BAL COUNTRY Mamers a été mis à jour le 2024-01-18 par eSPRIT Pays de la Loire