CONCERT DU GROUPE LES GRANDS GAMINS Brasserie Mage Malte Mamers Sarthe

Début : 2024-01-26 19:00:00

fin : 2024-01-26 20:30:00

Premier concert à la brasserie Mage Malte !

Jany, Hervé, Jean-Marc, 3 grands gamins, sexaquinquas heureux !

2 guitaristes, 1 chanteur, de l’acoustique, de l’électrique et parfois une boîte à rythme qui nous accompagne…

Un répertoire varié, entre valse, rock, reggae, des ambiances de vies et d’envies, avec des histoires peut-être vraies ou pas…. Le tout avec des rires, des sourires, bref du plaisir, pour nous et surtout pour vous !

De plus, à partir du 18 janvier, nous mettons en place une exposition d’Or et de Chimères, qui durera 1 mois et demi. Elle y présentera des tableaux à l’acrylique ainsi que des gravures.

Plus d’infos au 09.84.19.89.54 – e.mail taproom.mage.malte@gmail.com

Brasserie Mage Malte 109, rue Charles Granger

Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire taproom.mage.malte@gmail.com



