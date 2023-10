A la découverte d’Accelerate MAME TOURS Tours, 16 octobre 2023, Tours.

A la découverte d’Accelerate Lundi 16 octobre, 19h00 MAME TOURS Entrée libre

Geoffrey Graveaud, directeur technique à Zenika vient nous faire découvrir accelerate.

Voici ce qu’il nous propose :

Découvrons ensemble Accelerate : créer et mettre à l’échelle une organisation technologique hautement performante.

En harmonisant nos pratiques Lean, Agile, DevOps et en adaptant les postures de nos managers, Accelerate prédit de réduire les cycles de livraison des organisations numériques, d’améliorer la stabilité de leurs livraisons et surtout d’améliorer le contexte de travail (bienveillance, communication et d’amener plus de sureté psychologique).

Le plus intéressant c’est que tout le monde de l’IT peut être facilement être acteur et décider du “comment” pour mener son équipe vers performance: Dev, QA, Lead Tech, Equipe sécu, Scrum, Chef de Projet !

Ce n’est plus uniquement réservé au manager ou au DSI !

Découvrons cela ensemble grâce à une conférence qui s’appuie sur un workshop pédagogique, ludique et participatif !

J’ai plusieurs retours d’expérience à partager.

Matériel: De la bonne humeur et de la joie. De la passion :)

La présentation sera suivie d’une discussion libre autour des thèmes abordés par Geoffrey.

Le meetup se passe dans les locaux de Mame dans la salle Marie-Laure.

Les inscriptions se passent sur eventbrite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-16T19:00:00+02:00 – 2023-10-16T21:00:00+02:00

