La Matinale de l’Intelligence Artificielle MAME TOURS Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

La Matinale de l’Intelligence Artificielle MAME TOURS, 3 mai 2023, Tours. La Matinale de l’Intelligence Artificielle Mercredi 3 mai, 09h30 MAME TOURS Entrée libre sur inscription L’IA en Région Centre Val de Loire Témoignages Ecole IA Microsoft par Simplon & Greta Val de Loire

Retours d’expérience et Use cases :

ATOS, BRGM, HUTCHINSON, MABSILICO, CEA, MACIF

Lab’IA

L’apport de l’IA dans la Supply Chain par Agnès Boschet – ABG-3D Networking et convivialité pour conclure la matinée

un évènement organisé par le Greta Val de Loire en partenariat avec Simplon et le Campus des Métiers et des Qualifications Transformation Numérique MAME TOURS 49 boulevard Preuilly, Tours Tours 37032 Lamartine Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-lintelligence-artificielle-pour-et-par-les-entreprises-de-la-region-centre-594749209897 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-03T09:30:00+02:00 – 2023-05-03T12:30:00+02:00

2023-05-03T09:30:00+02:00 – 2023-05-03T12:30:00+02:00 intelligence artificielle IA

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu MAME TOURS Adresse 49 boulevard Preuilly, Tours Ville Tours Departement Indre-et-Loire Lieu Ville MAME TOURS Tours

MAME TOURS Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

La Matinale de l’Intelligence Artificielle MAME TOURS 2023-05-03 was last modified: by La Matinale de l’Intelligence Artificielle MAME TOURS MAME TOURS 3 mai 2023 MAME TOURS Tours Tours

Tours Indre-et-Loire