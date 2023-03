Assemblée Générale Digital Loire Valley 2023 MAME TOURS Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours

Assemblée Générale Digital Loire Valley 2023 MAME TOURS, 11 avril 2023, Tours. Assemblée Générale Digital Loire Valley 2023 Mardi 11 avril, 16h00 MAME TOURS Sur inscription Au programme :

? Assemblée Générale de l’association (également accessible à distance en visioconférence pour les membres à jour de cotisation)

? 18h15 : Keynote de Eric Larchevêque – Cofondateur de Ledger et Algosup

? 19h00 : Cocktail networking Ce temps fort est fait pour vous si vous souhaitez :

✅ Découvrir les projets de Digital Loire Valley, et participer à la feuille de route de l’association ;

✅ Écouter l’expertise du fondateur d’une licorne et investisseur engagé ;

✅ Vous créer des opportunités #business. Le tout dans une ambiance chaleureuse ? ! ? Rendez-vous à Mame (Tours), le mardi 11 avril prochain, à partir de 16h. Cet événement est gratuit, mais accessible sur inscription uniquement.

⚠️ Nombre de places limité MAME TOURS 49 boulevard Preuilly, Tours Tours 37032 Lamartine Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/digital-loire-valley/evenements/assemblee-generale-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-11T16:00:00+02:00 – 2023-04-11T20:00:00+02:00

2023-04-11T16:00:00+02:00 – 2023-04-11T20:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu MAME TOURS Adresse 49 boulevard Preuilly, Tours Ville Tours Departement Indre-et-Loire Lieu Ville MAME TOURS Tours

MAME TOURS Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Assemblée Générale Digital Loire Valley 2023 MAME TOURS 2023-04-11 was last modified: by Assemblée Générale Digital Loire Valley 2023 MAME TOURS MAME TOURS 11 avril 2023 MAME TOURS Tours Tours

Tours Indre-et-Loire