Afterwork Digital Loire Valley – Mars 2023

Tours

Afterwork Digital Loire Valley – Mars 2023
Mardi 21 mars, 18h30
MAME TOURS

Inscris-toi dès maintenant au prochain afterwork DLV de l'année ? Nous aurons le plaisir d'être accueillis par l'équipe de Civitime pour cette soirée : une équipe au top mobilisée pour accompagner les entreprises dans le déploiement de leur RSE ? Viens découvrir leur activité, rencontrer des entrepreneurs de la tech et tout savoir sur les actualités de l'association ! ? Rendez-vous le 21 mars prochain, dès 18h30, à Mame Tours.

MAME TOURS
49 boulevard Preuilly, Tours

