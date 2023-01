Cybersécurité et générateurs de nombres aléatoires MAME TOURS Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Cybersécurité et générateurs de nombres aléatoires
Mardi 24 janvier, 19h00
MAME TOURS

Entrée libre

MAME TOURS
49 boulevard Preuilly, Tours

Mathis, Tech Evangelist à CodinGame, vient nous parler de sécurité, génération de nombres aléatoires et gestionnaires de mots de passe.

Voici ce qu’ils nous propose : Saviez-vous que parmi les dix langages de programmation les plus populaires, 9 d’entre eux utilisent un générateur de nombres aléatoires vulnérable à des attaques cryptographiques ? Ces failles permettent à un attaquant de prédire tous les nombres avant même qu’ils ne soient générés, ce qui peut compromettre la sécurité de n’importe quel système faisant appel à de la production de secrets. Et quoi de plus typique comme générateur de secrets que les gestionnaires de mots de passe ? Au travers de l’histoire vraie d’un gestionnaire de mots de passe vulnérable utilisé par des millions d’utilisateurs, cette conférence abordera (sans pré-requis) les considérations que chaque développeur devrait connaître sur le monde de l’aléatoire et de la cryptographie. La présentation sera suivie d’une discussion libre autour des thèmes abordés par Mathis.

Le meetup se passe dans les locaux de Mame dans la salle Marie-Laure.

2023-01-24T19:00:00+01:00

2023-01-24T22:00:00+01:00 TADx

