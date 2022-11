[TADx] Atelier GitOps sur Kubernetes MAME TOURS, 28 novembre 2022, Tours.

[TADx] Atelier GitOps sur Kubernetes Lundi 28 novembre, 19h00 MAME TOURS

Entrée libre avec ou sans PC

GitOps , une mise en situation un peu réaliste sur Kubernetes avec Flux

MAME TOURS 49 boulevard Preuilly, Tours Lamartine Tours 37032 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Lors de cet atelier Ludovic et Laurent nous proposent de plonger concrètement dans le concept de GitOps et bien plus encore.

Venez comme vous êtes avec un ordinateur pour faire en live tout ce qui sera expliqué ou pour simplement voir tout le déroulé en live proposé par nos speakers.

Dans tous les cas une belle soirée en perspective.

Voici plus précisément ce qu’ils nous proposent :

T’en as assez des talks qui déploient des hello-world pour démontrer la pertinence de l’outil younameit.

Ça tombe bien : ce qui nous intéresse, c’est plutôt d’essayer une mise en situation DevSecOps un peu réaliste.

On va donc construire pas à pas un scénario d’entreprise où dev et ops collaborent au quotidien autour d’un workflow GitOps s’appuyant sur Kubernetes et Flux.

Les dev teams deploy / update / rollback des WebApps Pokémon en utilisant Kustomize et/ou des charts Helm.

Côté Ops, on se préoccupe des enjeux de sécurité de la plateforme en mettant en œuvre Kyverno : ségrégations des droits des équipes, des flux réseau des WebApps et contrôle des activités sur le cluster. Et on surveille le tout via Prometheus et Grafana.

Enfin, on verra comment articuler upgrade et configuration dans le respect des blue/green pattern et canary deployment, grace à Istio.

Au sortir de ce hands-on, vous aurez peut-être découvert des technos. Mais vous aurez surtout vu comment les mettre en œuvre dans un processus dev-to-prod qui ressemble à un cas réel.



