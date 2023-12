JOB DATING IA MAME Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours JOB DATING IA MAME Tours, 16 février 2024, Tours. JOB DATING IA Vendredi 16 février 2024, 09h00 MAME Entrée libre, sur inscription en ligne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-16T09:00:00+01:00 – 2024-02-16T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-16T09:00:00+01:00 – 2024-02-16T12:00:00+01:00 Save The Date : JOB DATING

le 16 février 2024 sur le site Mame à Tours

Vous recherchez des profils qualifiés dans les domaines de la data et de l’IA ? Dans le cadre des Ecoles IA Microsoft, le Greta Val de Loire forme depuis 3 ans des Développeurs.se.s en Intelligence Artificielle (Titre RNCP 37827).

Après 7 mois de formation intensive, nos candidats intègrent une alternance de 12 mois en entreprise pour travailler un projet qui s’articule autour de 3 grands blocs de compétences : [Data] Réaliser la collecte, le stockage et la mise à disposition des données d’un projet en intelligence artificielle

[IA] Intégrer des modèles et des services d’intelligence artificielle

[DEV – MLOps] Réaliser une application intégrant un service d’intelligence artificielle Les candidats – jeunes et adultes en poursuite d’études, en reconversion ou en évolution professionnelle – sont sélectionnés en amont de la formation intensive pour leurs pré-acquis techniques et leur motivation. La plupart d’entre eux a déjà une première qualification en licence, master, voire doctorat. La prochaine phase d’alternance débutera en septembre 2024. Vous souhaitez en savoir plus ou rencontrer nos candidats ?

Participez à notre JOB DATING le 16 février prochain à Tours sur le site Mame.

Inscription

MAME 49 Bd Preuilly, 37000 Tours Tours 37000 Lamartine Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Inscription

Télécharger la plaquette

