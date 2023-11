Le Pouvoir du Storytelling de Marque MAME Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours Le Pouvoir du Storytelling de Marque MAME Tours, 12 décembre 2023, Tours. Le Pouvoir du Storytelling de Marque Mardi 12 décembre, 09h00 MAME Gratuit – sur inscription À l’approche de Noël, laissez-nous vous emmener dans un conte magique : le vôtre ! Mélanie Özgenler deviendra votre guide dans l’art envoûtant du storytelling de marque. Elle vous révélera les secrets pour créer des récits convaincants qui captivent, émerveillent et engagent. Mardi 12 décembre, à 9h00, nous allons plonger dans l’univers fascinant du storytelling de marque, apprenant comment se présenter de manière crédible, professionnelle et cohérente, pour propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets, tout en préservant votre identité authentique. Rejoignez-nous pour une aventure captivante, où chaque mot, chaque détail et chaque émotion compte. Que vous soyez un as du marketing ou un novice en la matière, le storytelling de marque vous ouvrira des portes magiques vers le succès. La présentation sera suivie d’une discussion libre autour des thèmes abordés. Contenu de l’Atelier : Comprendre les fondements du storytelling de marque.

Identifier les éléments clés de son identité d’entreprise pour une histoire mémorable.

Apprendre comment choisir un protagoniste, créer un conflit pertinent et proposer une résolution.

Découvrir comment intégrer le storytelling dans votre stratégie de branding.

Gratuit – sur inscription

MAME
49 boulevard Preuilly
37000 Tours
Tours 37000
Indre-et-Loire
Centre-Val de Loire

